"I ringraziamenti non bastano". E Nursind Piemonte invita a scrivere a Cirio e Icardi

"Oltre ai ringraziamenti e agli elogi che ogni giorno arrivano dagli esponenti dalla giunta, non arrivano ancora, oltre ai dispositivi di sicurezza ed un numero di assunzioni adeguate, proposte per riconoscere, responsabilità, rischi, disagi e sacrifici che dall’inizio di questa emergenza e chissà per quanto ancora dovranno sostenere infermieri e operatori sanitari".

"Un silenzio assordante da questo punto di vista anche rispetto ad altre regioni che si sono attivate - concludono -. Lanciare un messaggio a chi è in prima linea e non conosce orari, che si è ammalato, che non può abbracciare i propri cari da tempo, a chi inoltre mette a repentaglio la propria salute e quella della propria famiglia per sconfiggere questa emergenza, pensiamo sia un atto dovuto".