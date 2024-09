Cambiano gli assetti in Sala Rossa, confronto nella maggioranza di Lo Russo tra PD e Sinistra Ecologista

Cambiano gli assetti in Sala Rossa della maggioranza, che in vista della ripresa dell'attività politica ha deciso di fare un piccolo confronto interno. Alle Regionali di giugno sono state elette a Palazzo Lascaris Nadia Conticelli e Alice Ravinale , rispettivamente capogruppo comunale del Pd e di Sinistra Ecologista.

A subentrare al loro posto Claudio Cerrato per i dem e Sara Diena per SE. E proprio i due nuovi capogruppo oggi si sono incontrati a Palazzo Civico, confermando "un approccio di dialogo e confronto, necessario per mantenere coesa la maggioranza comunale nelle specificità e ricchezze di ogni componente politica".

Le differenze