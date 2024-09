Erano falsi dentisti, ma guadagnavano come quelli veri: la Gdf sequestra 4 studi, giro d'affari da un milione di euro

Facevano i dentisti, ma non lo erano: non avevano mai conseguito il titolo di studio. Questo non impediva loro di avere quattro studi distribuiti nella zona di Torino. Li ha scoperti la Guardia di Finanza, mettendo i sigilli alle loro attività e smascherando un giro d'affari di circa un milione di euro.



Un'operazione simile aveva già consentito - nello scorso mese di aprile - di individuare, sottoporre a sequestro e chiudere altri tre studi dentistici, situati in diversi quartieri del capoluogo piemontese, presso i quali operavano i tre indagati in collaborazione tra loro: grazie a tariffe particolarmente vantaggiose, i tre erano riusciti a garantirsi competitività e attrattiva sul mercato.