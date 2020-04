“B-Locale ci servi vivo!”, aperta la campagna per salvare il circolo Arci letterario

“B-Locale ci servi vivo!”: è questo lo slogan scelto per lanciare la campagna di crowdfunding aperta pochi giorni fa per salvare il circolo Arci letterario attivo nel Basso San Donato. La crisi economica dovuta alla chiusura forzata emergenza Coronavirus ha danneggiato, anche e soprattutto, le piccole realtà culturali costrette a chiudere da un giorno all'altro senza poter programmare nulla.

Il B-Locale, aperto nel 2017 in Via Bari 22 e gestito da un gruppo di amici residenti nel quartiere, nel corso di questi anni ha organizzato centinaia di eventi tra cui concerti, letture, spettacoli teatrali e presentazioni di libri nell'ambito di rassegne importanti come il Torino Jazz Festival e il Salone OFF: “Per un piccolo circolo come il nostro – fanno sapere - anche poche settimane di chiusura possono significare il disastro. Gli incassi derivanti dal bar e dal tesseramento servono a coprire, oltre alle spese fisse, anche l’organizzazione degli eventi".

Da qui la decisione di chiedere aiuto attraverso una raccolta attiva sulla piattaforma Produzioni dal Basso: “ Cosa faremo con i fondi raccolti? Con il vostro sostegno costituiremo un fondo che possa aiutarci a riaprire il circolo, quando sarà possibile; cercheremo, inoltre, di coprire le spese correnti arretrate (bollette, affitti), di riprogrammare gli eventi e i festival che sono saltati, ma anche di immaginarne e progettarne di nuovi”.

Il tutto nella consapevolezza che sarà soprattutto la cultura a far riemergere dall'oblio il bisogno umano di socializzazione: “Quando – concludono - tutto questo finirà il mondo non sarà più lo stesso: sarà durissima per tutti ma avremo ancora bisogno di circoli piccoli e accoglienti, come il B-Locale, che ci aiutino a riprenderci grazie alla possibilità di socializzare, abbracciarci e far ripartire i settori della cultura e dello spettacolo”.

Per informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/b-locale-ci-servi-vivo/