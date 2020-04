Coronavirus: l'App torinese che individua luoghi e persone incontrate per contenere il contagio

Un’app che individua sia luoghi, che persone incontrate, per contenere il contagio da Coronavirus. A lanciare s-Node l’azienda torinese e-Gate.

L’applicazione ha l’obiettivo di creare uno storico - per ogni singolo individuo - di posti visitati e uomini e donne con le quali si è venuti in contatto negli ultimi 15 giorni, per contribuire al contenimento della diffusione del virus. L’app prevede un impegno attivo da parte del singolo individuo, per contrastare il virus.

Tutte le attività commerciali e le aziende pubbliche e private, potranno stampare un QR code da mostrare all’ingresso di ogni luogo, da far scansionare dalle persone che transiteranno. L’app registra gli accessi sia in entrata che in uscita, in modo da poter fornire all’utente, su specifica richiesta, i luoghi dove è stato nelle ultime due settimane e attivare la notifica automatica di segnalazione a tutte le persone che potenzialmente si trovavano in quei posti e che avevano utilizzato s-Node.

A differenza delle app di tracciamento attualmente in sviluppo, s-Node non è un sistema di monitoraggio passivo, bensì uno strumento che permette alla persona di dichiarare dove sta entrando ed, eventualmente, con chi si sta incontrando. Lo strumento si basa quindi sulla responsabilità individuale, non sul controllo indiretto dei dati: le persone ad ogni “snodo” devono scansionare il qr per lasciare una traccia che potrà essere utile per tutti. Tutti i dati vengono