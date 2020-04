Agroinnova lancia piattaforme di approfondimento dedicate all’Anno Internazionale della Salute delle Piante

Agroinnova, il Centro di Competenza per l’Innovazione in campo agro-ambientale dell’Università di Torino, prosegue l’azione di sensibilizzazione intorno a temi di sostenibilità, cambiamenti climatici, sicurezza alimentare.

In questo momento di grave emergenza sanitaria in cui tutti sono stati chiamati a continuare il proprio lavoro, ma con modalità differenti, Agroinnova conferma il proprio impegno per promuovere valori importanti per la salute di tutti, consapevole della necessità di guardare al futuro con occhio critico, in considerazione che globalizzazione, cambiamenti climatici e scarsa considerazione per l’ambiente sono alla base anche di questa grande crisi che ha coinvolto tutti.

Agroinnova si pone al servizio della rete virtuosa costruita in questi mesi di lavoro con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla comunicazione che nasce dalla ricerca e dalla condivisione di progetti e visioni per il futuro. Con questo spirito sono stati attivati un sito web (https://planthealth2020.di.unito.it/), una pagina Facebook (@lepiantealcentro) e un profilo Instagram (@lepiantealcentro) per raccontare storie, temi e attività con focus su “Le Piante, al Centro”.

Si invitano tutti a partecipare attivamente per poter pensare insieme un percorso verde che ponga al centro le piante e quindi la salute globale partendo dai luoghi oggi vuoti: le città, le piazze, i parchi. Le iniziative e le attività che potranno essere condivise su queste piattaforme saranno un patrimonio inestimabile non solo per gli stessi partecipanti ma soprattutto per i cittadini che vorranno usufruirne, rappresentando un prezioso aggiornamento e luogo di confronto.

Web: https://planthealth2020.di.unito.it/

Facebook: @lepiantealcentro

Instagram: @lepiantealcentro