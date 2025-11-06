A Torre Pellice domani arrivano gli esperti nel ritorno dei carnivori

Quali sono i problemi legati alla presenza del lupo? A che punto è la reintroduzione della lince e del gatto selvatico? Fino a dove si è spinto l’orso?

Queste sono alcune delle domande a cui si potrà trovare risposta durante la tavola rotonda dedicata al ritorno dei carnivori sulle nostre montagne, in programma domani, venerdì 7 novembre, alle 17, in Civica galleria d’arte contemporanea Filippo Scroppo di Torre Pellice (via Roberto d’Azeglio 10). L’evento sarà preceduto, alle 16, dalla visita alla mostra sugli animali selvatici ‘Presenze silenziose’, appena inaugurata al Museo valdese (via Beckwith 3).

Entrambi gli eventi sono organizzati dal Cai Uget Val Pellice con la Fondazione centro culturale valdese.

“Esperti del settore affronteranno in modo super partes i problemi legati alla convivenza con i grandi carnivori e forniranno dati precisi sulla loro presenza sul nostro territorio” annuncia il veterinario in pensione Roberto Rigano.

Durante la tavola rotonda sono previsti gli interventi di Luca Rossi e Luca Battaglini dell’Università di Torino, rispettivamente dei dipartimenti di Scienze veterinarie e di scienze Agrarie, forestali e alimentari; Antonio Mingozzi del dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della terra dell’Università della Calabria; Ivan Borroni del gruppo Grandi carnivori del Cai e Luca Giunti, guardiaparco delle Aree protette delle Alpi Cozie.

L’incontro sarò aperto alle domande del pubblico e per partecipare è consigliabile prenotare al 353 3325155.