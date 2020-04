Ail torino dona 100 uova di pasqua ai bambini del reparto oncoematologico pediatrico del Regina Margherita

Ail Torino dona 100 uova di Pasqua ai bambini del reparto oncoematologico pediatrico dell’ospedale Regina Margherita diretto dalla Prof.ssa Franca Fagioli. È un piccolo gesto che l’Associazione ha scelto di compiere per regalare un momento di dolcezza e spensieratezza ai piccoli pazienti del reparto da sempre al centro dell’attenzione e dell’impegno dei volontari di AIL.

“L’emergenza Coronavirus quest’anno ci ha obbligati a non scendere in piazza a marzo con le nostre uova, ma abbiamo comunque voluto rivolgere un pensiero ai tanti bambini e ragazzi ricoverati al Regina Margherita – commenta la Presidente di AIL Torino Federica Galleano – Vogliamo ringraziare la Prof.ssa Fagioli, direttrice del reparto di oncoematologia, e tutto il personale sanitario che da sempre accolgono i nostri volontari e che anche in questa occasione si sono messi a disposizione di AIL Torino per trasformare questo nostro desiderio in realtà”.

L’impegno di AIL Torino in questo momento di difficoltà non si ferma: l’assistenza ai malati prosegue attraverso Casa AIL, che accoglie i pazienti in cura nei presidi ospedalieri di Torino. Per questa e molte altre attività su cui l’Associazione è impegnata e che non possono fermarsi, come la ricerca sulle leucemie, i linfomi e il mieloma, è stata attivato una raccolta fondi ed è possibile donare collegandosi a questo link: https://mycrowd.ail.it/campagna/iosonoarischio/ail-torino/