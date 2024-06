Dare un lavoro a chi ha pagato i conti con la giustizia: nasce il progetto Impresa Accogliente [VIDEO]

Il lavoro dà dignità e può aiutare a reinserire nella società chi ha sbagliato, ma ha fatto i suoi conti con la giustizia ed è pronto a ricostruire la sua vita. Con questo intento è nato il progetto Impresa Accogliente uno strumento che chiede a imprese profit e cooperative sociali disponibili di offrire lavoro, o formazione al lavoro, a chi sta scontando una pena fuori dal carcere, come occasione per reinserirsi.

Nato con il sostegno della Regione e promosso dall’associazione La goccia di Lube ETS, ha già portato i suoi frutti. I risultati sono stati illustrati presso la sede di Vol.To di via Giolitti con gli interventi di Adriano Moraglio e Dario Valenzano (presidente e vicepresidente Odv La goccia di Lube), Antonella Giordano, Direttore Reggente Ufficio interdistrettuale esecuzione penale esterna di Torino e Laura Angius, Direttrice Ufficio Servizio Sociale per i minorenni del Piemonte.

I numeri di chi sconta pene alternative

Sono migliaia in Regione le persone che scontano una pena detentiva, alternativa al carcere, sia che si parla di domiciliaria, sia di affidamenti in carico a servizi sociali. Lo scorso anno tra Torinese e Astigiano, per intendersi, aree di competenza dell’Uiepe, se ne sono calcolate 2.800, di cui 1.400 ai domiciliari. Dato che è aumentato di circa cento unità rispetto all’anno ancora precedente (2022).

Una zona d’ombra cospicua caratterizzata da individui che stanno andando, anche in termini giuridici, verso un progressivo riscatto, ma che rischiano di essere paradossalmente più svantaggiate rispetto a chi termina la condanna in carcere.





Un’idea nata nel 2018

Come ci si può reinserire nel mondo senza un lavoro? Volendo rispondere a questa domanda nel 2018 è nata Impresa Accogliente con l’Uiepe e l’Ussm-Centro giustizia minorile, e il sostegno finanziario dell’assessorato al Welfare della Regione Piemonte.

Con questi stanziamenti si permetterà il pagamento di persone dedicate alle prese in carico e alla ricerca di lavoro e che servirà ad avviare campagne informative per favorire nella società una disponibilità a offrire una nuova chance a chi ha sbagliato.





Coinvolti 30 volontari

In questo lavoro sono coinvolti oltre trenta volontari dell’associazione La goccia di Lube che si alterneranno a coppie nella presa in carico delle persone sottoposte a pene alternative segnalate dall’Uiepe e dall’Ussm. Saranno loro a valutare le competenze per avviare chi è sottoposto a misure alternative alla formazione e al lavoro. Saranno poi segnalati volta a volta alle imprese e alle cooperative sociali che offriranno opportunità di lavoro sulla base dello scouting del Progetto, in particolare nel rapporto con le associazioni datoriali.

Come spiegato in primavera "La goccia di Lube" ha preso in carico una quarantina di persone e ha favorito tirocini e contratti per sette di queste avvalendosi in via sperimentale degli enti che hanno aderito al progetto, che terminerà il 31 maggio del 2025.





Due aziende meritevoli

Già alcune aziende si sono distinte nella disponibilità a offrire lavoro alla categoria di persone interessate dal Progetto, due in particolare: l’azienda The Promoland di Volpiano e la Market Service di Givoletto. Quest’ultima, in particolare, è stata insignita oggi della prima targa – consegnata nelle mani del titolare Luca Ordazzo - riconoscimento che il Progetto assegnerà a tutte le “imprese accoglienti”.

Gli enti coinvolti

Presenti diversi enti coinvolti nel progetto: Api Formazione, Immaginazione e Lavoro, Casa di Carità, Scuola edile Fsc, Agenzia Piemonte Lavoro, Adecco Inclusion, Api Torino, Vol.To, Cdo Piemonte, Collegio costruttori Torino, Confesercenti, Confcooperative Piemonte Nord, Ucid, Unione industriali Torino.