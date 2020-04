A Pasquetta centro di Torino deserto: il vuoto davanti a Palazzo Madama, Museo Egizio e Mole (FOTO e VIDEO)

Il silenzio. È questo l'elemento dominante, nel centro di Torino, il giorno di Pasquetta ai tempi del Coronavirus.

Sotto i portici di via Po non c'è praticamente nessuno, eccetto qualche anziano o passante che porta a spasso il cane. In strada solo pochi bus - operativi con orario ridotto per continuare a garantire il servizio di trasporto pubblico - che viaggiano praticamente vuoti, oltre alle pattuglie delle forze dell'ordine che controllano il rispetto delle misure contro il contagio.

Soprattutto non ci sono le code davanti ai musei, simbolo di una Torino che per il ponte pasquale era meta di turisti. Sono desolatamente vuote le strade davanti alla Mole Antonelliana, Museo Egizio, Museo del Risorgimento, Palazzo Reale e Palazzo Madama, gli scorsi anni piene di gente che formava un serpentone in attesa di entrare. Davanti ai cancelli sbarrati i clochard hanno messo il loro giaciglio.