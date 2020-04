Coronavirus, a Moncalieri concluso il tour virtuale #iorestoalcastello

La cultura prova a sopravvivere al tempo del coronavirus, nonostante chiusure e cancellazione di eventi. Così l’Associazione Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri ha concluso in questi giorni il tour virtuale lanciato lo scorso 12 marzo con l’hashtag #iorestoalcastello.

Il lavoro di supporto al Castello di Moncalieri, però, continua, malgrado il protrarsi della chiusura. Il tour su Instagram infatti proseguirà con nuove immagini, per rendere il più accessibile possibile la residenza a tutti. Intanto oggi, lunedì 13 aprile, giorno di Pasquetta, sono in programma dei piccoli quiz sui contenuti e le storie già pubblicate.

Perchè, anche se distanti, i volontari vogliono continuare a raccontare e far conoscere il Castello Reale, gioiello di una Moncalieri che lotta (come l'Italia intera) per uscire dall'emergenza coronavirus.