Chiusura prolungata fino al 3 maggio per le sedi della Fondazione Circolo dei Lettori

In ottemperanza alle indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Piemonte, le sedi di Torino, Novara e Rivoli della Fondazione Circolo dei lettori rimarranno chiuse fino al 3 maggio compreso, salvo ulteriori indicazioni. Nel frattempo continuano e si arricchiscono le iniziative digitali ideate dalla Fondazione: sulla pagina Facebook del Circolo dei lettori di Torino partono domani gli Esercizi di maturità. Fino a metà giugno un “collegio docenti” d’eccezione metterà a disposizione di tutti, ogni martedì e venerdì, una serie di video-appuntamenti idealmente preparatori a un esame di maturità collettivo. Da un momento storico così delicato come quello che stiamo vivendo, infatti, chiunque può imparare, approfondire, mettere alla prova le proprie conoscenze.

Una lezione per materia con i professori che idealmente tutti noi avremmo voluto avere: Piergiorgio Odifreddi per la matematica, con un racconto della forma “geometrica” del coronavirus in rapporto ai solidi platonici e archimedei; Michela Marzano e Simone Regazzoni per la filosofia, con un approfondimento sui concetti di fiducia ed eros; Nicola Gardini per il latino, sulla figura di Seneca e le Epistulae morales ad Lucilium; Tommaso Pincio per l’inglese, con un’analisi della figura di Dracula; Silvia Bencivelli per le scienze con un approfondimento sulle fake news scientifiche; Gianni Oliva per la storia con il 200esimo anniversario della nascita di Vittorio Emanuele II.

“Le difficoltà possono diventare opportunità - ha dichiarato il direttore della Fondazione Elena Loewenthal - perciò in queste settimane noi del Circolo abbiamo provato a ragionare su come trasformare questa emergenza in un’occasione. In un momento così difficile, con le scuole deserte, i nostri studenti chiusi in casa e molti adulti in telelavoro, perché non offrire delle “lezioni straordinarie”, capaci di trasformare le difficoltà in orizzonti larghi, in parole memorabili? Questa è l’idea che anima il progetto, brevi appuntamenti con docenti che tutti noi, studenti di oggi e di ieri, potevamo soltanto sognare. E che invece, in questa stagione di difficoltà, diventano una realtà.”