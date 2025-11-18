 / Cultura e spettacoli

World Press Photo Exhibition: la mostra prorogata fino al 14 dicembre

Allestita all'Accademia Albertina

World Press Photo Exhibition 2025 con le 144 immagini che la compongono esposte all'Accademia Albertina delle Belle Arti è prorogata fino a domenica 14 dicembre. 

Torino è la città d'Italia dove l'esposizione resta aperta più a lungo. «Abbiamo deciso di prorogare la World Press Photo Exhibition 2025 all’Accademia Albertina di Belle Arti per rispondere alle numerose richieste del pubblico che desidera visitare la mostra - dice Vito Cramarossa, direttore di CIME, Ambassador Italia della World Press Photo Foundation di Amsterdam - Di anno in anno, il flusso di visitatori continua a crescere, segno di un interesse sempre più vivo e diffuso».

Sotto la Mole, l'esposizione è tornata per il nono anno consecutivo: presenta 144 immagini, selezionate tra le 59.320 scattate da 3778 fotograﬁ provenienti da 141 paesi.

Sulla proroga Cramarossa aggiunge: «Un risultato che testimonia il valore educativo e culturale che la World Press Photo Exhibition continua a suscitare, soprattutto tra i più giovani: un pubblico curioso, attento e sensibile ai temi del mondo contemporaneo. Non potevamo che accogliere con entusiasmo una richiesta così significativa».

