Il Premio Adriana Prolo alla regista spagnola Icíar Bollaín

Quest’anno, come sempre in occasione della Giornata mondiale dei Diritti umani, al Cinema Massimo l'Associazione Museo Nazionale del Cinema consegnerà il Premio Maria Adriana Prolo.

L'appuntamento è mercoledì 10 dicembre alle ore 20.30.

Giunto alla 24a edizione, con il patrocinio di Amnesty International Italia, il riconoscimento sarà assegnato all’attrice, regista e sceneggiatrice spagnola Icíar Bollaín.

Tra le voci più sensibili del cinema europeo, attenta ai temi sociali e ai personaggi femminili, Icíar Bollaín ha debuttato giovanissima, nel 1983, come protagonista del film El sur di Víctor Erice, ma fra le sue interpretazioni si ricorda anche quella in Terra e libertà di Ken Loach (1995). Alla regia ha esordito nel 1996 con Hola,¿estás sola?, mentre il successo internazionale è arrivato nel 1999 con Flores de otro mundo, vincitore alla Semaine de la Critique di Cannes, e con Te doy mis ojos (2003), vincitore di sette Premi Goya. Con También la lluvia (2010) ha vinto il Premio Panorama alla Berlinale e ha ottenuto tredici candidature ai Goya. Sono seguiti El olivo (2016), candidato spagnolo agli Oscar, e Yuli (2018), biopic sul ballerino cubano Carlos Acosta. Con Maixabel (2021) si è aggiudicata tre Premi Goya.

In sala saranno presenti, oltre alla premiata Icíar Bollaín, anche la Direttrice di «Mondo Niovo 18-24 ft/s» Silvia Luciani, Giovanna Maina, docente dell’Università degli Studi di Torino, e Valentina Noya, vicepresidente dell’AMNC. Il Premio Maria Adriana Prolo è sostenuto da Regione Piemonte, Fondazione CRT e Nova Coop.

Seguirà la proiezione, in anteprima regionale, del film Il mio nome è Nevenka (Soy Nevenka, Spagna, Italia 2024, 112', DCP, col., v.o. sott.it.) distribuito in Italia da Exit Media.