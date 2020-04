Moncalieri, #restiamovicini: la biblioteca civica Arduino continua l'attività sui social

Chiusa al pubblico per l'emergenza coronavirus, attivissima sui social con l'hashtag #restiamovicini: la biblioteca civica Arduino di Moncalieri ha scelto di tenere vive attraverso Facebook le sue principali iniziative, soprattutto quelle rivolte al pubblico più giovane.

Ed allora, in attesa della riapertura, proseguono gli appuntamenti con Il Martedì dei Ragazzi, dalle ore 17 con letture per bambini e laboratori creativi e il Sabato con Nonna Rufa, così come dalle ore 10 le “Favole al telefono” di Gianni Rodari.

Tutti i giorni su Facebook la biblioteca Arduino offre consigli di lettura, suggerisce musica e film, mentre dalle ore 17 alle 19 vengono postati video a tema. Per restare accanto al pubblico di Moncalieri anche in tempo di (forzata) chiusura.