La Polizia Municipale collabora con le scuole alla distribuzione di 150 tablet

L’emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19 e la conseguente chiusura prolungata delle scuole hanno reso necessaria la riorganizzazione delle lezioni attraverso l’utilizzo di strumenti informatici che consentano lo svolgimento della didattica a distanza.

Per sostenere le famiglie in difficoltà i Dirigenti scolastici stanno acquistando tablet o computer da assegnare agli studenti con i fondi stanziati dal Ministero. La Polizia Municipale ha offerto la sua collaborazione per la consegna e, in questi giorni, stanno già distribuendo 150 dispositivi recapitati al domicilio degli allievi per consentire lo svolgimento delle attività scolastiche a distanza a tutti gli studenti.

“E’ un segnale importante di presenza dell’Istituzione in un momento storico particolarmente delicato, dove le distanze imposte dai decreti rischiano di fare sentire sole e abbandonate le fasce più deboli della cittadinanza”, ha dichiarato Antonietta Di Martino, Assessora all'Istruzione e all’Edilizia scolastica della Città di Torino, promotrice dell’iniziativa, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Istituti scolastici e Comando di Polizia Municipale.

In questo particolare periodo di emergenza i Vigili, oltre ad accogliere ulteriori richieste delle Istituzioni scolastiche del territorio comunale, di ogni ordine e grado, realizzeranno video conferenze formative di educazione civica, volte ad illustrare agli studenti l’importanza del rispetto delle regole per contrastare l’emergenza epidemiologica e il grande lavoro svolto dalle Forze di Polizia.