Aggredito a Nichelino per rubargli la collanina d'oro, ma era solo la catenella degli occhiali

In questo torrido mese di agosto (contrassegnato anche da alcuni episodi di maltempo e grandine) un pensionato di Nichelino ha rischiato grosso, venendo aggredito per vedersi strappare la catenella degli occhiali.

Il fattaccio in via Gozzano

L'episodio si è verificato nei giorni scorsi in via Gozzano. In realtà, il malvivente protagonista dell'episodio deve aver pensato che si trattasse di una collanina d'oro e per questo ha agito, assalendo l'uomo pensando di poter ottenere chissà quale bottino. Dopo averlo avvicinato, in pochi attimi ha strappato la catenella ed è fuggito via, mentre la vittima non ha potuto fare altro, dopo essersi preso un bello spavento, che andare a denunciare l'accaduto.

Solo un grosso spavento

Possibile che le telecamere della zona possano fornire indizi utili per risalire all'identità dell'aggressore, di sicuro si segnala come l'ennesimo episodio di microcriminalità che si registra (non solo) nella cintura sud di Torino.