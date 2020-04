Un revival del Torino Underground Cinefest su MYmovies.it

Il Torino Underground Cinefest continua a collaborare con MYmovies, che ha sposato la campagna #iorestoacasa. Nello specifico saranno proposti gratuitamente in streaming quattro interessanti film dell’edizione 2018 e 2019 del festival torinese, con oltre 3000 posti disponibili sulla propria Sala Web.

Il revival del Tuc, sempre alle ore 22, inizierà il 20 aprile con il lungometraggio serbo-croato “Wall of Death, and all that” (2016) di Mladen Kovacevic. Seguirà mercoledì 22 aprile il film spagnolo “Letters to Paul Morrisey” (2018) di Armand Rovira e Saida Benzal. Sabato 25 aprile sarà la volta del tedesco-austriaco “The best of all worlds” (2017) di Adrian Goiginger; e domenica 26 aprile concluderà la breve rassegna il danese “Needle boy” (2016) di Alexander Bak Sagmo.

“È un modo per raccontare la nostra storia e per far sì che il nostro pubblico possa ricordare i momenti vissuti insieme e condivisi dal vivo. In tal guisa riusciamo a mantenere il contatto con chi ci segue e a trasmettere così il nostro esserci e il nostro amore per la settima arte”, dichiara il direttore artistico Mauro Russo Rouge.

Per assistere gratuitamente online alle visioni, sarà sufficiente collegarsi dal proprio computer, tablet o device all’indirizzo www.mymovies.it/iorestoacasa/, selezionare i film da vedere e prenotare il proprio posto.