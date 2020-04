Enrico Allasia: “Adesso serve accelerare la ripresa e una maggiore semplificazione della burocrazia” [VIDEO]

Il presidente di Confagricoltura Cuneo e Confagricoltura Piemonte Enrico Allasia pone l’attenzione si alcuni punti che, in questo periodo di emergenza CoronaVirus , devono assolutamente essere presi in considerazione.



"Nonostante gli sforzi, ci sono comparti del settore primario in forte crisi, come quello degli agriturismi o il florovivaistico, e filiere in grande difficoltà, dal latte alla carne al vino".