A Collegno una consegna a domicilio da campione con Umberto Marengo

Una consegna da campioni. A Collegno a fare le consegne a domicilio è una tra le punte di diamante del mondo del ciclismo: Umberto Marengo. In questo periodo di emergenza, infatti, per gli sportivi come lui significa avere difficoltà ad allenarsi, soprattutto per chi non può farlo a casa. Per questo motivo il ciclista collegnese ha pensato a un'idea per essere di aiuto alla sua città, facendo così anche un po' di attività in sella alla sua bici. Tra le vie di Collegno, infatti, è proprio lui a sfrecciare pedalando per effettuare le consegne presso il domicilio di chi ha ordinato cibo e beni di prima necessità.