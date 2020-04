Sussidio per la didattica a distanza: mamma tenta di truffare una scuola di Mirafiori

Didattica a distanza e truffe a Torino. Una mamma ha fatto richiesta a un istituto di Mirafiori Sud per ottenere il sussidio, predisposto dal Ministero per la Pubblica Istruzione per le famiglie meno abbienti, finalizzato all'acquisto di dispositivi informatici, ma senza possedere i requisiti adatti. Nel verificare le domande pervenute alla dirigenza, il personale ha così scoperto che l'alunna indicata in realtà non frequentava la scuola. La donna è stata denunciata in stato di libertà per le mendaci dichiarazioni rese.