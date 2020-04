Appendino: "Ripartenza Lombardia e Veneto non senza Piemonte"

“Il mio auspicio è che il Piemonte possa ripartire con gli altri territori: una ripartenza della Lombardia e del Veneto, senza la nostra regione, può essere un problema”. A dirlo è la sindaca Chiara Appendino, che questa mattina è intervenuta alla trasmissione Agorà, su Rai 3, dedicata alla Fase 2 post-Coronavirus.

La prima cittadina di Torino ha sottolineato come, oltre al tema sanitario, sia preoccupata anche dall’emergenza economica e sociale. “Credo – ha spiegato - non si possa chiedere ai torinesi di restare ancora a casa, senza rivedere la ripartenza, perché diventa complicato. Dobbiamo conciliare la riapertura, con la sicurezza, per non vanificare gli sfarzi fatti fino ad ora: è evidente che dovremo convivere con il Covid, ma non possiamo aspettare il vaccino".

Sul fronte degli stanziamenti da Roma, Appendino ha chiarito che serviranno “risorse economiche per non mandare in fallimento le nostre aziende di trasporto pubblico locale”. "Quest'ultimo andrà ridisegnato e potenziato, avere regole diverse" ha concluso la sindaca.