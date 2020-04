Frediani-Sacco (M5S): "Serve un sostegno regionale alle imprese"

"Sostegno ad autonomi ed imprese, la misura annunciata dalla Giunta regionale è ancora solo sulla carta", sottolineano Francesca Frediani e Sean Sacco, Consiglieri regionali M5S Piemonte.

"Sul sito di Finpiemonte e su quello della Regione non si trova ancora nessuna informazione precisa. Come può essere richiesto? A chi si devono rivolgere le aziende? A queste domande non ci sono ancora risposte".

"Al netto del “nulla di fatto” fino ad ora, restano molti dubbi sull'effettiva utilità di questa misura. Si tratta di 7,3 milioni di euro che saranno destinati solo ai pochi imprenditori che nei prossimi mesi avranno la possibilità di accedere ad un finanziamento bancario. Tutti gli altri saranno esclusi. In un momento così delicato serve un aiuto concreto alle imprese, anziché spingerle verso un ulteriore indebitamento. I fondi della Regione inoltre, laddove utilizzati, dopo una veloce partita di giro finiranno dritti alle banche. In questo modo più che le aziende, si aiutano gli istituti di credito".

"Anziché criticare la misura dei 600 euro sul sito web istituzionale della Regione Piemonte, l'assessore Chiorino dovrebbe lavorare per integrare la misura introdotta dal Governo. Con i 7,3 milioni messi in campo si potrebbero integrare i 600 euro previsti a livello nazionale con un bonus regionale che finirebbe nelle tasche di cittadini, lavoratori e piccoli imprenditori. Un aiuto concreto ed immediato. Invece la Giunta preferisce perdere tempo facendo polemiche inutili con il Governo e adottando misure poco fruibili e di dubbia utilità".