Emozioni e Coronavirus: i consigli di Fab SMS per questo tempo sospeso

In collaborazione con la Dottoressa Emiliana Amerio, Psicologa e Psicoterapeuta, esperta in Psicologia dell’Emergenza e abilitata all’uso del protocollo E.M.D.R, Fab SMS, Società di Mutuo Soccorso con oltre 36 mila assistiti, ha preparato questa piccola guida con alcuni consigli utili per gestire al meglio il momento che stiamo attraversando dal punto di vista emotivo.

Limita l’esposizione alle informazioni

L’uso smodato dei Social Network, per esempio, attiva il nostro sistema di allarme già duramente provato dalla difficile situazione: esponiti con cautela e scegli solo due momenti al giorno in cui aggiornarti e aprirti alle informazioni esterne.

Privilegia le fonti ufficiali

Per informarti, privilegia le fonti autorevoli quali il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità, la Protezione Civile e gli aggiornamenti sul sito della Regione e del Comune di residenza. Se hai dei bambini, cerca di trasmettere loro sicurezza, affetto e attenzione: hanno bisogno di ricevere informazioni chiare e comprensibili per la loro età e sono gli adulti a doverle filtrare perché loro le possano comprendere, sentendosi rassicurati.

Mantieni il più possibile invariate le abitudini

La routine è rassicurante mentre stravolgerla ci disorienta. Attivati nei lavori domestici dandoti piccoli obiettivi quotidiani e dedicati senza sensi di colpa alle attività che ti danno piacere (leggere, cucinare, hobby).

Cerca di separare il lavoro dalla vita privata

Lavorando da casa, alterna in modo netto la vita privata da quella lavorativa e difendi la tua intimità familiare.

Riposa in modo adeguato

Alla sera, scegli attività rilassanti, in grado di conciliare il riposo. La regolarità del ritmo “sonno-veglia” ha una forte influenza sulla lucidità mentale, sulla capacità di leggere e valutare gli eventi e quindi di rispondervi in modo efficace.

Concediti tempi e spazi

Anche in piccole case in cui convivono più persone, è importante ricavarsi uno spazio di solitudine e silenzio. Può non essere facile ma se impariamo a manifestare apertamente questo bisogno legittimo (con il nostro/a partner, con i nostri figli) possiamo trovare un accordo che consenta a tutti qualche momento di decompressione.

Mangia in modo regolare

Evita di saltare i pasti o posticipare troppo gli orari così da definire meglio spazi e tempi della giornata.

Prenderti cura di te

Non trascurare l’igiene personale, come d’abitudine, e non rimanere tutto il giorno in pigiama. Dedica alcuni minuti al giorno a una pratica di meditazione, allenati all’ascolto delle sensazioni corporee, delle emozioni e dei pensieri.

Mantieni pulito l’ambiente in cui vivi

Come raccomanda il Ministero della Salute, non solo per ovvi motivi di igiene, ma anche perché la casa è il luogo in cui passiamo la maggior parte del tempo in questo momento, ed il fatto che sia gradevole influisce sul nostro umore.

Regalarti piccole coccole

Poni attenzione ai dettagli: apparecchia la tavola con cura anche se vivi da solo, cucina un piatto particolare, indossa un capo d’abbigliamento che ti fa sentire bene, anche se non devi andare da nessuna parte.

Mantieni una rete

Utilizza questo tempo per ripensare alle relazioni e alle amicizie e approfittane per sentire qualcuno che non vedi da tempo. Non sottovalutare il potere di una chiacchierata o un saluto veloce e scegli con cura le persone!

Andrà tutto bene

Quando ti coglie un’emozione o un pensiero negativo, ripetiti che è assolutamente normale, che è fisiologico e che passerà. Anche l’ansia ha un andamento fluttuante.

Fab SMS promuove attivamente la cultura del benessere e realizza Piani Mutualistici su misura per te e per i tuoi cari. Seguila su

Instagram https://www.instagram.com/fondoassistenzaebenessere/

Facebook https://www.facebook.com/FondoAssistenzaBenessere/