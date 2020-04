Svastiche sulle mura del cimitero di Beinasco: indagini in corso

Presumibilmente i simboli nazisti sono stati disegnati nella notte. L’autore non è stato individuato, ma sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per risalire a chi ha compiuto questo gesto, a pochi giorni di distanza dalla Festa della Liberazione.

Su Facebook, Sinistra Popolare di Beinasco ha condannato con dure parole la comparsa delle svastiche sulle mura del cimitero: “Un gesto che nella nostra comunità locale e nazionale, antifascista, non può trovare spazio. Un atto offensivo verso tutti e irrispettoso anche e soprattutto perché compiuto in un luogo caro per la memoria dei nostri cari: il cimitero. Questi criminali, sconfitti dalla storia, non troveranno più spazio, ne ora ne mai”.

"Continua - commenta il consigliere regionale del Pd Diego Sarno - la strategia delle forze neofasciste per riaffermare quei valori". "Siamo sempre più convinti - aggiunge - che il popolo italiano sia più forte anche di proposte indegne, come indicare il 25 aprile per ricordare le vittime del Covid-19, che dovrà esserci in altra data".