Coronavirus, Coldiretti: "Servono voucher per non perdere i raccolti del Made in Piemonte”

“Servono al più presto i voucher agricoli perché con l’avanzare della primavera il rischio è di non riuscire a raccogliere frutta e verdura Made in Piemonte che andrebbe, così, sprecata – affermano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale - Una ricchezza della nostra agricoltura che non può andare perduta in un momento in cui le scorte alimentari rappresentano una risorsa strategica del Paese per le difficoltà nel commercio internazionale e le misure protezionistiche adottate da molti Paesi”.

Mezzo milione di giornate di lavoro sono andate perse in agricoltura a marzo con la chiusura delle frontiere ai lavoratori stranieri per far fronte all’emergenza Coronavirus. Con il blocco delle frontiere sono venuti a mancare almeno duecentomila lavoratori stranieri che arrivavano temporaneamente in Italia per la stagione di raccolta per poi tornare nel proprio Paese.