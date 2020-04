Pensionato ucciso a San Salvario: il figlio non risponde agli inquirenti

Si è avvalso della facoltà di non rispondere l'uomo che ieri pomeriggio, nel quartiere San Salvario di Torino, avrebbe ucciso con almeno due coltellate il padre, un pensionato di 68 anni con cui condivideva l'appartamento.

Dopo l'omicidio il figlio del pensionato, affetto da disturbi psichici, ha fatto perdere le proprie tracce, con i carabinieri che lo hanno fermato nei pressi della chiesa Gran Madre. In tasca l'uomo aveva il cellulare del padre e ció ha convinto il magistrato a disporre la carcerazione. Le indagini proseguono per chiarire il movente dell'omicidio, anche se è probabile che alla base del gesto vi siano una lunga serie di incomprensioni e liti familiari. Nelle prossime ore, intanto, il medico legale eseguirà l'autopsia sul corpo del pensionato, con l'esame che dovrebbe chiarire il numero di coltellate inferte, almeno due. e l'orario del decesso, che sarebbe avvenuto in tarda mattinata.