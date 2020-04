Essere primi su google non assicura successo e immediata visibilità. Questo è uno dei brocardi che tutti coloro che operano sugli e-commerce o anche sui siti web on-line devono sempre tenere a mete. Si tratta si una situazione molto simile a coloro che possiedono un ristorante in una località turistica di mare; spesso capita di vederne due, proprio uno accanto all'altro, uno dei due è pieno e ha la fila di clienti che aspetta fuori, l'altro invece è vuoto, come si spiega questa situazione? Più o meno lo stesso risultato è quello che si può ottenere con una giusta indicizzazione google, entrambi i siti sono primi sulle ricerche google ma uno riceve più visite dell'altro. Molti pensano ancora erroneamente che essere primi vuol dire avere successo per questo motivo si rivolgono ad agenzie specializzate che si prendono anche una bella fetta di profitti per apparire un sito tra i primi su google senza però che questo riesca in concreto ad avere successo.



Le più grandi ed innovative idee fanno fatica a farsi riconoscere, proprio perché idee nuove nessuno le ricerca e perciò pur essendo estremamente valide e convenienti non riescono comunque a farsi strada sul mercato. L'indicizzazione in ottica seo con parole chiave che richiamano al servizio offerto non sempre è una buona idea perché i cliente pur vedendo il sito non conosce il servizio e non ci si sofferma. Per correre ai ripari perciò più che l'indicizzazione è fondamentale ricercare ed intercettare il target di coloro che possono essere alla ricerca del servizio e hanno il bisogno di quel servizio. Chi offre per esempio la stampa di foto con cartone riciclato, un'idea innovativa e moderna ma anche moto economica, dovrebbe intercettare i genitori magari con una pagina Facebook che li attiri.

Essere primi su google non assicura il successo, la visibilità e la scoperta sono essenziali per essere richiesti.



Quando essere primi su google è importante?





essere primi su google e dunque molto ben visibili è importante quando la richiesta del cliente si basa sulla risoluzione di un problema. Quando il cliente sa qual'è la soluzione al suo problema e dunque ricerca un professionista che notoriamente riesce a risolverglielo. Se il prodotto offerto attraverso il sito web primo su google è richiesto con una certa urgenza, essere primi sulla piattaforma sarà indispensabile per avere successo ed avere il massimo delle richieste. Se non è così essere primi su google non porta alcun vantaggio. Coloro che hanno un'attività localizzata sul territorio avranno ancor di più la possibilità di farsi trovare dai clienti non con l'essere primi su google ma con la geo localizzazione, un servizio differente offerto dalla famosa piattaforma.



essere primi su google: gli svantaggi





Ci possono essere anche degli svantaggi nell'essere primi sulla più famosa piattaforma on-line. Coloro che sanno di non offrire un servizio che è il più economico del settore e nemmeno l'unico non sempre avranno alcun vantaggio nell'essere primi su google perché molti clienti vanno alla ricerca del servizio più economico e non di quello primo nei risultati. La competitività nel mercato è fondamentale a meno che non si offra un servizio unico nel suo genere ed introvabile altrove. Essere primi su google può essere molto utile ma non indispensabile e di certo non assicura il successo.