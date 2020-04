Topnegozi il sito italiano dei codici sconto lancia il cashback

È boom anche in Italia del cashback, l'ultimo trend dello shopping online che sta spopolando negli Stati Uniti e in Gran Bretagna e che si sta affermando sempre di più anche nello stile di vita dei consumatori italiani, ritrovandosi sempre più connessi.

Del resto, a chi non piace approfittare degli sconti? E con il cashback online il risparmio è tanto maggiore quanto più si spende. Merito dell'attenzione sempre più forte degli italiani che iniziano a preferire lo shopping virtuale a quello tradizionale.

Stando alle analisi divulgate da Casaleggio Associati, quello dell'e-commerce, ha visto nell'ultimo anno una forte impennata di fatturato, passando da 35,1 miliardi dell'anno precedente a 41,5 miliardi nel 2019. Ci aspettiamo un aumento ancor più generoso nel 2020, dice Daniela Carrara, marketing manager di Topnegozi, rimanendo in attesa dei dati che ci fornirà la XIV Edizione - E-commerce 2020, che quest'anno si terrà in streaming online il 19 Maggio.

La crescita di quanti acquistano online è rafforzata dagli incentivi messi in campo dai numerosi e-commerce presenti sulla rete, supportati dai nuovi sistemi di risparmio digitale. Parliamo dei codici sconto (coupon digitali) che aiutano gli eShopper 2.0 a caccia di risparmio a destreggiarsi tra le innumerevoli offerte. È con questo obiettivo che cresce una delle piattaforme più longeve del settore, Topnegozi, che da oltre 10 anni, mette a disposizione sul suo sito, codici sconto da copiare e incollare nei carrelli virtuali. Le offerte dei più importanti negozi, con coupon sconto Leroy Merlin, Nike, Amazon, Unieuro, Bonprix o Douglas. Una guida tra le più autorevoli nel nostro Paese, che nel 2019 ha lanciato il cashback, dettando un nuovo orientamento nello shopping. Il principio è molto semplice: se acquisti presso una serie di negozi convenzionati puoi ottenere un rimborso. Precisamente, però, cos'è il Cashback e come funziona su Topnegozi?

Cos'è il cashback e come funziona su Topnegozi

Abbiamo detto che comprare online può garantire innumerevoli occasioni di risparmio, lo abbiamo visto con i coupon digitali. Tuttavia sarebbe riduttivo pensare che le uniche promozioni disponibili siano quelle proposte dai voucher, o magari solo durante la stagione dei saldi. Dunque oggi, vogliamo parlarti del cashback che permette di essere rimborsati di una parte di quanto speso nei negozi convenzionati al suo Cashback.

Negli Stati Uniti i siti di Cashback, stanno spopolando, tutti li usano, una ragione ci sarà? Gli americani sono mentalmente predisposti a fidarsi delle nuove tecnologie. Per uno statunitense, acquistare online è normale! Acquistano i prodotti più disparati, dagli articoli per la casa, all'elettronica, abbigliamento, articoli sportivi, alimentari, biglietti del cinema, e persino prodotti farmaceutici.

C'è da crederci, la nuova frontiera del risparmio online è il cashback, una forma di sconto che funziona attraverso il rimborso, rendendo gli acquisti su internet ancora più convenienti. Di cosa si tratta? Cashback è una parola inglese che può essere tradotta con "soldi indietro", un incentivo all'acquisto che permette al consumatore di ricevere denaro sotto forma di accredito. Questa formula di risparmio, che consente in pratica di guadagnare spendendo, parla fluentemente il linguaggio delle tecnologie digitali: più cresce l'e-commerce più il cashback si diffonde. Per capire la portata di questo fenomeno basta pensare che il Governo sta valutando l'ipotesi di introdurlo come misura per incentivare l'uso di metodi di pagamento tracciabili al fine di combattere l'evasione fiscale. Un ulteriore vantaggio del cashback è quello che, a differenza dei codici sconto, non scade mai e vale su tutti i prodotti. Inoltre, non essendoci un limite minimo di spesa, questo sistema conviene anche per i piccoli acquisti.

Come funziona il cashback su Topnegozi

Con più di 1500 negozi convenzionati, Topnegozi è un sito completo per quanto riguarda il cashback in Italia. Questo servizio prevede che chiunque si iscriva, gratuitamente, a Topnegozi possa ottenere, per ogni acquisto veicolato dal sito di cashback presso gli e-store convenzionati, un rimborso di una quota del prezzo pagato.

Ciò è possibile perché Topnegozi ha stretto accordi con i negozi online dai quali ottiene una commissione per ogni acquisto effettuato attraverso la sua intermediazione. Tale commissione viene condivisa con l'acquirente che ha così la possibilità di recuperare una parte della somma spesa. Si tratta quindi di un triangolo tra consumatore, Topnegozi e negozio online. Il tracciamento avviene attraverso i cookie, che devono essere abilitati nelle impostazioni del browser.

Per aderire al programma cashback di Topnegozi basta registrarsi gratuitamente sul portale, visionare gli e-commerce e i negozi partner (sono più di 1500!), scegliendo quello in cui si vogliono fare acquisti, e completare l'ordine. Non appena il venditore avrà confermato il cashback, si riceverà il riaccredito di una percentuale della somma spesa, che varia in base alla convenzione stretta con lo specifico negozio. Un importante avvertimento è quello di non preoccuparsi se il saldo risulta in sospeso perché bisogna aspettare che il sito di cashback riceva la conferma della vendita dal negozio.

Gli e-commerce aderenti tra cui scegliere sono tantissimi. Tra i tanti presenti citiamo i colossi degli acquisti online Amazon e eBay, i brand di abbigliamento OVS e Bonprix e i rivenditori di elettronica Mediaworld e Unieuro.

Per comprendere meglio il meccanismo del cashback facciamo un esempio pratico: supponiamo che un negozio online applichi un cashback del 9% su ogni acquisto che verrà effettuato da uno degli utenti di Topnegozi. Una volta pagato il conto di 100€, l'utente riceverà 9€ di rimborso che andranno a sommarsi al suo saldo. Quando raggiungerà la soglia minima di 40€, potrà ritirare i soldi sotto forma di accredito su PayPal, conto corrente bancario o in buoni Amazon, a richiesta dell'utente.

Il cashback: la nuova frontiere del risparmio

Parlando con Daniela Carrara, abbiamo scoperto che solo nei primi tre mesi dal lancio del cashback, il portale ha ricevuto oltre 30 mila iscrizioni. Questa crescita è dovuta al fatto che il servizio è completamente gratuito e permette di ricevere sempre degli sconti (sotto forma di rimborso) sugli acquisti quotidiani. Gli iscritti non devono fare altro che accedere ai loro e-commerce preferiti attraverso Topnegozi per vedersi restituita una quota dell'importo speso sui negozi aderenti al circuito.

Il riaccredito può consistere in una cifra fissa (es. 5€, 10€, ecc.) o può essere calcolato in percentuale (es. 10%) sul pagamento fatto. Il più delle volte il cashback è abbinabile ai codici sconto, perciò il risparmio è ancora maggiore. In più, Topnegozi regala 5€ di cashback a tutti i nuovi utenti iscritti al servizio. Si può guadagnare sugli acquisti di beni o servizi effettuati presso una serie di negozi convenzionati, tra cui Mediaworld, Yoox, ePrice, Monclick, Vodafone, Douglas, Nike, Yamamay e molti altri ancora.

La particolarità di questa soluzione è che la ricompensa è in denaro, un sistema premiante che piace universalmente a tutti i consumatori, e che punta alla soddisfazione di tutte le parti che interagiscono all'interno del sistema. Piace infatti anche agli e-commerce, che, ampliando i canali di acquisizione dei clienti, vedono crescere visite e vendite, e ai siti di cashback, che guadagnano sul servizio offerto.

Inoltre è applicabile a tutte le categorie merceologiche: casa, abbigliamento, viaggi, bellezza, cellulari, sport, farmacie, libri, animali. Quest'anno, gli interessi d'acquisto sono cresciuti esponenzialmente nei prodotti farmaceutici, negli articoli per il fai da te e negli alimentari.

Oggi il cashback è la nuova realtà da considerare se si vuole risparmiare. È un'esperienza d'acquisto completamente nuova che sta conquistando sempre più consumatori, gratificati all'idea di poter recuperare una parte dei soldi spesi e di accumularli per ulteriori acquisti. Se vuoi provare questa nuova opportunità di guadagno, non ti resta che registrarti gratuitamente su Topnegozi.