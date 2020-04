Coronavirus, dai Sikh 50 mila euro alla Protezione Civile

Il Comitato dei luoghi di culto sikh in Italia (“Sikh Gurdwara Parbandhak Committee Italy”) ha donato 50mila euro alla Protezione Civile per l'emergenza Coronavirus.



L'ingegner Avtar Singh Rana, esponente di spicco del comitato e della comunità sikh, a suo tempo primo assessore di origine indiana in un comune piemontese (Orbassano) ha dichiarato: "Ci siamo subito attivati perché fra di noi si seguissero scrupolosamente le indicazioni governative per il contrasto all'epidemia. Ma ci siamo resi conto che questo non era sufficiente, e così abbiamo deciso la raccolta di denaro cui hanno partecipato anche non sikh".

"Con questa donazione alla Protezione Civile vogliamo comunicare ai nostri amici italiani che noi siamo con loro e non scordiamo tutto quello che hanno fatto per noi. Vogliamo rispettare i vostri valori e integrarci pienamente entrando a far parte della vita di questo Paese. Sono convinto che la conoscenza reciproca di cultura, tradizioni, fede e filosofia di vita facilitano l’integrazione tra le diverse comunità senza che alcuna perda la propria identità e creano le condizioni necessarie per i popoli appartenenti a diverse culture di vivere in armonia e in pace".

Il Sikhismo è per la fratellanza universale e la pace, l'armonia e la solidarietà tra persone appartenenti a fedi diverse ma che convivono all'interno di una stessa comunità.