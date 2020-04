Moncalieri, sposi in Comune al tempo del coronavirus

Segnali di ritorno alla normalità e segnali ancora preoccupanti sul fronte della lotta al coronavirus.

Sono le due facce di Moncalieri, che nella giornata di ieri ha visto celebrare in Comune il matrimonio civile tra Samuele e Yelyzaveta: niente invitati, presenti solo i testimoni, mascherine per tutti, ma l’assessore Michele Morabito ha unito due giovani che hanno scelto di sposarsi al tempo del covid-19.

Una cerimonia semplice, "una luce forte alla fine del tunnel", come l'ha definita il sindaco Paolo Montagna, annunciando la crescita delle domande di aiuto legate all'iniziativa "Nessuno indietro", arrivate a superare quota 350. Intanto, il mercato di piazza Vico viene anticipato a domani, mentre non ci sarà quello di Revigliasco, previsto per sabato 25 aprile.

Intanto, anche se la curva dei contagi segna un rallentamento, la situazione rimane seria nei territori dell'Asl To5, che ha deciso di conservare 218 posti letto destinati ai malati covid nei vari ospedali, come è stato spiegato in una nota diffusa dall'azienda sanitaria della cintura sud. Di questi, la maggior parte (79) riguardano il Santa Croce di Moncalieri.