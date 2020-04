Rapina farmacia e supermercato con un machete: arrestato pluripregiudicato

Un pluripregiudicato è stato sottoposto a fermo dagli agenti del Commissariato Madonna di Campagna di Torino per aver commesso due rapine nei giorni 14 e 15 aprile: una in un supermercato di via Borgaro 114 e l’altra nella farmacia di corso Potenza 92.

L'uomo, italiano di 48 anni, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, munito di mascherina chirurgica, si era servito di un grande machete per intimorire i commessi e costringerli a consegnargli il denaro.

Prima della rapina al supermercato, aveva aver atteso in coda il proprio turno all'esterno, nel rispetto delle regole di sicurezza, per poi estrarre l'arma una volta entrato. Il giorno seguente si era presentato in farmacia simulando di essere invalido, con tanto di stampella al seguito. Entrato nel negozio, aveva estratto dallo zaino il machete e sottratto 1.000 euro dalla cassa.

Grazie alla visione delle immagini e agli elementi raccolti sul territorio, oggetto di controlli incrociati, la polizia si è messa sulle tracce del ladro, risultato senza fissa dimora, ma ospite in questo periodo di un residente della zona.

Nel corso della perquisizione in casa, gli agenti hanno sequestrato una serie di oggetti legati alle rapine commesse, tra cui il machete, la busta della spesa utilizzata per nasconderlo e un foulard per coprire i tatuaggi sul collo.