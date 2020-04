Ruba cassetto di sicurezza di una macelleria, ma la polizia lo ferma dopo pochi metri

Si è intrufolato in una macelleria e, con la scusa di chiedere una lattina di Coca-Cola, approfittando della temporanea assenza del proprietario, ha rubato il cassetto di sicurezza blindato, fuggendo. E' successo domenica sera a Torino.

Tuttavia il ladro, dopo un breve tira e molla con l'esercente, è stato individuato dopo pochi metri da una volante della polizia.

La refurtiva è stata recuperata dagli agenti e il denaro - alcune centinaia di euro - restituito al proprietario. Per il ladro sono scattate le manette per furto pluriaggravato, oltre alla sanzione amministrativa per inottemperanza alle disposizioni nazionali in merito alla emergenza Covid-19.