Torino regina dei social golosi: ecco i tre migliori panini sotto la Mole per Franchino Er Criminale (con colpo di scena finale)

Il gran freddo ("da non riuscire a tirare fuori le mani dalle tasche") testimonia che il video è fresco di poche ore, giorni al massimo. Ma quel che più colpisce è che Torino - ancora una volta - diventa reginetta dei social.



In particolare di YouTube, dove la città della Mole è stata presa in analisi per i suoi tre posti migliori in cui mangiare un panino. L'autore? Franchino Er Criminale, noto youtuber che propone video e recensioni legate al cibo. Nella sua nicchia (518mila follower, mica pochi), un'autorità.



Piazza Madama Cristina e il suo mercato sono la cornice di Mollica, negozio piuttosto frequentato a San Salvario. "La loro specialità sono focaccine tonde, ma stavolta nelle ceste ho trovato anche il pane vero e proprio. Panini che puoi comporre, ma ci sono anche quelli già fatti da loro". Per il "panino del mese" la spesa è di 8,50.



L'altra citazione è per un locale alle spalle di piazza Vittorio: si tratta di Qualeaty, in via Bava. La spesa è di 7 euro.



Vanchiglia e via Santa Giulia sono invece la cornice per il terzo gradino del podio: si tratta di Beerfriendly, il buongiorno si vede dal bovino. Qui la spesa è 12.50 euro. Menzione d'onore per il Rifocillatorio.



Ma in coda al video c'è un colpo di scena. Attenzione concentrata su un volantino pubblicitario distribuito in città che riporta proprio lo youtuber e uno dei locali coinvolti. "Una boomerata", dice con un certo rimpianto Franchino. "Dimezzo il mio voto: nella top 3 entra il Rifocillatorio, anche se fa i panini soltanto il venerdì a pranzo".