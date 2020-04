Cassa in deroga: ecco il "termometro" del ciclone che sta passando su commercio e ristorazione

Le domande presentate solo dalle imprese di Torino e provincia, tra tutti i settori, sono 13.184, per complessivi 33.671 addetti per oltre 5.500.000 ore di sospensione dal lavoro. In totale in Piemonte il numero delle imprese fino a 5 addetti che ha presentato domande è stato di circa 23.000 unità. Una situazione che è ancora più grave, in quanto non tiene purtroppo conto del ricorso agli altri ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori di imprese grandi, medie e piccole. Sfuggono ad esempio a questi dati le Imprese del commercio che sono multilocalizzate che devono accedere a procedure multiregionali o nazionali.

"Dal turismo al commercio vediamo impatti traumatici su fatturati ed occupazione: il rischio è concreto – prosegue la presidente Coppa – tutte le attività di commercio al dettaglio, tranne l’alimentare, dall’abbigliamento alle librerie, dai bar ai ristoranti hanno chiuso l’attività, sospendendo la loro funzione economica e sociale insostituibile nelle città. I numeri della cassa integrazione lo dimostrano chiaramente. Il timore è che senza soluzioni efficaci ed immediate questa rete imprenditoriale del territorio una volta superata l’emergenza sanitaria rischi realmente di non avere più le energie per ripartire”.



E sempre dal settore del commercio arriva anche l'allarme di Confesercenti: "O si interviene subito, o il settore della somministrazione rischia il default. A Torino sono circa 7.800 le attività, con oltre 21.000 occupati: bastano questi numeri - spiega il presidente Giancarlo Banchieri - per immaginare quale cataclisma economico e sociale si verificherebbe se queste attività non fossero sostenute in modo adeguato ed efficace. Purtroppo, quello della somministrazione è il settore che - per evidenti ragioni - ha chiuso per primo e riaprirà per ultimo. E anche quando gli si consentirà di riaprire, non potrà farlo a pieno regime per un lungo periodo. Abbiamo stimato che la chiusura abbia già comportato per le attività della somministrazione la perdita di circa un terzo del fatturato annuo. È per questo che facciamo appello ai diversi soggetti - pubblici e privati - che in qualche modo possono intervenire negli ambiti di loro competenza e sottoponiamo loro un decalogo di proposte - di tipo strutturale, finanziario e fiscale - che vanno attuate subito se non si vogliono compromettere definitivamente continuità aziendale e occupazione".

Ecco il decalogo di Confesercenti

1 Possibilità di asporto.

2 Ampliamento spazi all’aperto dei locali in deroga alle normative attuali senza oneri aggiuntivi.

3 Prolungamento cassa integrazione e decontribuzione per i lavoratori che tornano attivi.

4 Azzeramento tributi locali per i mesi di chiusura e abbattimento per i mesi di restrizioni.

5 Abbattimento commissioni sui ticket restaurant e pagamento tramite app per fluidificare il servizio.

6 Indennizzo a fondo perduto per i mesi di chiusura

7 Azzeramento costi moneta elettronica.

8 Intervento sugli affitti per ridurne drasticamente il peso.

9 Misure di distanziamento concretamente applicabili.

10 Garanzia dello Stato al 100% sui prestiti e restituzione in 10 anni.