Aggredisce la volante della polizia dopo aver ricevuto una multa: arrestato

Erano quasi le 6 di mercoledì mattina quando, in corso Tassoni, un uomo alla fermata dell’autobus ha iniziato a gesticolare in modo provocatorio all'indirizzo di una volante in transito. La pattuglia si è accostata per identificarlo. Si trattava di un italiano di 43 anni.

L’uomo ha dato subito in escandescenze, affermando di aver ricevuto il giorno prima una multa ingiusta, e ha minacciato gli agenti che gliela avrebbe fatta pagare. Dopo le minacce verbali, il quarantatreenne è diventato aggressivo e violento: ha sputato sul finestrino dell’auto, gli ha lanciato contro una scarpa e lo ha colpito ripetutamente con pugni e testate.

Una volta bloccato, l'uomo è stato portato negli uffici della Questura. Con precedenti di polizia, anche specifici, l’uomo è stato arrestato per danneggiamento aggravato, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. E sanzionato poiché trovato fuori dalla propria abitazione senza comprovato motivo.