Coronavirus, l'Avis di Nichelino dona pane e conserva ai più bisognosi

Solidarietà ai tempi del coronavirus. L'Avis della città di Nichelino, in questa fase emergenziale, oltre al sangue, si mobilita anche con aiuti alimentari a favore di chi si trova in difficoltà.

In questi giorni sono stati consegnati alla Protezione civile di Nichelino oltre 400 kg di alimentari (pasta e bottiglie di conserva) da distribuire alle famiglie che mettono insieme con difficoltà il pranzo e la cena. "Un gesto per far capire il grosso legame dei donatori di sangue con il loro territorio - dice il direttivo dell'Avis nichelinese - Ringraziamo la Protezione civile e i suoi reponsabili".

Invece il circolo Primo Maggio ha ufficialmente avviato l’attività dei volontari per il recupero del cibo invenduto nei mercati. Un altro aiuto a favore delle persone più fragili e bisognose.