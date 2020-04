La Polizia Municipale ferma e denuncia due uomini per furto

Questa mattina, in corso Palermo angolo via Scarlatti, agenti della VI Sezione - Barriera di Milano, Regio Parco, Barca, Bertolla, Falchera, Rebaudengo, Villaretto - della Polizia Municipale hanno fermato per furto due uomini di nazionalità senegalese di 44 e 28 anni che avevano appena compiuto uno scippo.

Ad attirare l'attenzione dei ‘civich’ è stata la vittima che, accortasi di essere stata derubata, ha immediatamente segnalato i due borseggiatori a una pattuglia. Gli agenti, al termine di una violenta colluttazione che ha coinvolto altre pattuglie giunte a supporto, hanno immobilizzato i due uomini e, successivamente, li hanno condotti al Comando di via Bologna per l’identificazione.

Entrambi sono stati denunciati per i reati di furto, rifiuto di generalità e resistenza a pubblico ufficiale.