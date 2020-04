Torino: con Girarrosti Santa Rita la buona cucina arriva a casa!

L’emergenza coronavirus ha variato le nostre abitudini, ora più che mai dobbiamo rimanere vicino ai nostri cari e soprattutto dobbiamo limitare gli spostamenti. Abbiamo studiato e realizzato a questo proposito un servizio di consegna a domicilio grazie alla disponibilità dei nostri colleghi.

Come funziona il servizio?

Il servizio Delivery, che simpaticamente chiamiamo #zerosbatta si può raggiungere al seguente link:

https://bit.ly/3a2prsE oppure puoi ordinare via telefono al seguente numero 011 0133636

Il servizio Minimarket, invece, si raggiunge con questo link:

http://market.girarrostisantarita.it/

IMPORTANTE: il servizio delivery copre, per ora, alcune zone di Torino. La mappa è in continuo aggiornamento, pertanto vi invitiamo a verificare tramite il portale di consegna a domicilio se la vostra zona è coperta dal servizio. Risponderemo comunicandovi la disponibilità dei prodotti o vi daremo indicazione per quelli sostitutivi.

Con il MiniMarket, invece, oltre a Torino raggiungiamo diverse località, che puoi consultare a questo link: https://market.girarrostisantarita.it/content/1-consegna

Quali sono le nostre specialità?

CON IL DELIVERY:

Potrai ordinare il classico pollo allo spiedo, dove proponiamo esclusivamente polli italiani di prima qualità allevati a terra con cereali che per questo hanno una carne tenera e gustosa, che insaporiamo soltanto con erbe aromatiche fresche. Il nostro pollo allo spiedo, adorato dai più piccini, è ottimo anche per cene e pranzi veloci con amici. Puoi chiederlo ben cotto, dalla pelle ben rosolata e croccante, a media cottura o morbido a tuo piacimento. Il nostro personale sarà lieto di servirtelo già tagliato.

Attraverso il portale web oppure telefonicamente potrai ordinare anche:

Menù pollo e patate, patate mitiche, patate fritte, hot wings, bastoncini fritti di pollo, arancini al ragù/prosciutto e mozzarella/spinaci/gorgonzola, crocchetta di patate con mozzarella, salse e bevande.

CON IL MINIMARKET:

Potrai trovare i beni essenziali per fare la spesa online, con qualche piccola “coccola” in più. Sono infatti disponibili diversi formati di pasta fresca e ripiena, farina e lievito, sughi pronti, prodotti da forno come grissini e lingue di suocera, uova fresche, carni fresche di manzo, pollo e suino, burro e latte di qualità, formaggi DOP e di provenienza locale, salumi, salse e condimenti, senza dimenticare pasticceria e gelati artigianali in diversi gusti.

Sono tutti prodotti scelti da fornitori seri, attendibili, locali, attivi sul territorio da anni e anni, in grado di portare sulle vostre tavole qualità e gusto genuino, con una produzione a km 0 . Tra i tanti,ricordiamo la Centrale del Latte di Torino, la Gelateria Pepino, la Cascina Fontanacervo, l’Acqua Eva, "Il panaté" di Mario Fongo, le Camille, la Pasticceria Racca.

Guarda il video promo:

Modalità di pagamento:

PER IL DELIVERY: Potrai pagare alla consegna, in contanti oppure direttamente online registrandoti al nostro sito.

PER IL MINIMARKET: Potrai pagare direttamente online registrandoti al nostro sito.

Per informazioni e contatti

Telefono: 011 0133636

Sito web DELIVERY: Girarrosti Santa Rita consegna a domicilio

Sito web MINIMARKET: Mini Market Santa Rita