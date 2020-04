Coronavirus, Sicchiero: "Consegnati i buoni spesa a 630 famiglie di Chieri"

“Questa settimana, in Municipio, è proseguita la distribuzione dei Buoni spesa ai cittadini che hanno fatto richiesta, e la cui domanda è stata approvata dai Servizi Sociali": lo comunica il Sindaco di Chieri, Alessandro Sicchiero.

" Nelle giornate di mercoledì 22 aprile e venerdì 24 aprile sono stati consegnati Buoni a 390 famiglie e ad ogni capofamiglia è stata offerta gratuitamente una mascherina. Complessivamente sono 630 i nuclei familiari che hanno ricevuto i Buoni. Le domande pervenute sono state 1060, e nei prossimi giorni completeremo l’istruttoria delle richieste per erogare gli ultimi Buoni di questa prima tranche. Ricordiamo che martedì 28 Aprile sarà l’ultimo giorno per la presentazione delle domande”.

Per rispondere a queste prime richieste è stato impegnato un primo importo di 76.525 euro (sull’ammontare complessivo di 196mila euro assegnati dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile, come forma di sostegno immediato per coloro che sono più colpiti dagli effetti economici dell’emergenza Coronavirus).

“La scorsa settimana - aggiunge Alessandro Sicchiero – abbiamo avviato una sottoscrizione destinata a costituire un apposito fondo di emergenza per il pagamento di affitti e utenze di chi si trovasse nelle condizioni di non riuscire a farvi fronte: ad oggi sull’apposito conto corrente sono già stati raccolti ben 11.034 euro grazie alle donazioni”.

BUONI SPESA

E’ possibile richiedere informazioni al Telefono Sociale Comunale contattando i numeri: 011.9428.700 - 011.9428.701 - 011.9428.702 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 oppure inviando una email all'indirizzo: politichesociali@comune.chieri.to.it