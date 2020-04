Torna Poetrification con il Premio Roberto Sanesi di poesia e musica

Poetrification_urbanismo inverso_​ torna anche quest’anno ad animare con poesia e musica il quartiere di Barriera di Milano attraverso performance di autrici ed autori, torinesi e non, selezionati dalla redazione della rivista Neutopia. Le storie del territorio verranno narrate con azioni poetiche e poesia di strada per amalgamarsi alle storie esterne al quartiere. Il festival è fatto di due momenti: la passeggiata narrativa lungo le aree riqualificate del quartiere ma sottoutilizzate rispetto al loro reale potenziale e le performance che racconteranno con una poesia le postazioni scelte, ogni poeta/performer avrà infatti a disposizione un’opera artistica o architettonica da far rivivere coinvolgendo i partecipanti.

La ​grande novità ​di questa edizione di ​Poetrification​ ​è l’ideazione del ​Premio Roberto Sanesi ​di poesia e musica rivolto a poeti, musicisti e gruppi di spoken word under 35 del panorama italiano. Il Premio è dedicato alla memoria di​ Roberto Sanesi​, grande figura poliedrica della letteratura italiana nella seconda metà del ‘900. Senesi è conosciuto nell’ ambiente accademico specialmente per le sue traduzioni di ​Thomas S. Eliot​ e ​Dylan Thomas​, tra le altre, ma è stato molto attivo anche come ​poeta​, drammaturgo​ e ​critico d’arte​, ​autore​ dell'album di poesia e musica ​Viaggio verso il nord​.