Magliano (Moderati): "Le Associazioni di Protezione Civile convenzionate aspettano ancora decine di migliaia di euro dalla Città di Torino"

"In prima linea in queste settimane di emergenza, decisamente indietro quando si tratta di ricevere i dovuti rimborsi: questo pare essere il destino delle Associazioni di Protezione Civile convenzionate con la Città di Torino", dichiara polemicamente Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Consiglio Comunale a Torino.

"L’Amministrazione Civica deve ancora erogare la gran parte dei fondi relativi al 2019 (mancano a saldo 35mila euro su 50mila) e neanche l’anticipo sul 2020 (ipotesi sulla base dello scorso anno: 30% della somma prevista, pari per il 2020 a 70mila euro) è stato versato. Il risultato è che la Protezione Civile, il cui apporto si sta dimostrando ancora una volta inestimabile in queste settimane di emergenza, deve, come se non bastasse quello che fanno i Volontari, anticipare di tasca propria le spese vive per l'operatività, mai così ingenti come negli ultimi due mesi".

"Per chi si trova in bolletta la solidarietà a parole non basta più: servono i fondi. Ho presentato un’interpellanza per sapere quando l’Amministrazione intenda saldare i contributi relativi all’anno 2019, con quale tempistica sarà versato l’acconto per l’anno in corso e se l’Amministrazione intenda riconoscere ulteriori e supplementari contributi".

"Quest’ultima misura sarebbe doverosa in considerazione dell’eccezionalità della situazione derivante dall’emergenza epidemiologica tuttora in atto e dell’impegno profuso dai Volontari", conclude Magliano.