Trasporti, Martinetti (M5s): "Al via il tavolo per la fase 2 del Tpl"

Fase 2 per il trasporto pubblico locale, la Regione aprirà un tavolo di lavoro come richiesto dal Movimento 5 stelle oggi in Commissione Trasporti. E' necessario avviare rapidamente un confronto tra Istituzioni, aziende di trasporto, sindacati e rappresentanti dei pendolari con l'obiettivo di individuare criteri e modalità per la ripartenza.