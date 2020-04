Salizzoni (PD): "Io nella task force per l'emergenza? Valuteremo come Pd"

"Ringrazio chi mi ha proposto di entrare a far parte della task force guidata da Ferruccio Fazio. Sono convinto che la Fase 2 che ci attende sia estremamente complicata e le decisioni che verranno assunte necessitino di un grande sforzo di compattezza istituzionale". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Mauro Salizzoni, del Partito Democratico, commentando l'offerta che gli è arrivata dalla Lega e in particolare dal presidente piemontese Alberto Preioni di entrare nella task force che si occupa della "fase 2" dell'emergenza coronavirus (qui il link all'articolo).

"Come già fatto fino a oggi - ha spiegato Salizzoni - non farò mai mancare le mie proposte e il mio contributo indipendentemente dalla partecipazione al lavoro della task force. Pur apprezzando la volontà di volermi coinvolgere, e nutrendo personale stima nei confronti dei componenti la task force, la decisione finale non può prescindere dal confronto con il gruppo consiliare regionale del Pd e con la forza politica con la quale sono stato eletto a maggio, tenendo conto che il mio attuale ruolo istituzionale e politico di vice Presidente di minoranza del Consiglio regionale del Piemonte non è compatibile con un impegno diretto nella task force".