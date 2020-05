Centrale del Latte: Mastrolia vicepresidente e Pozzoli amministratore delegato

Il Consiglio di Amministrazione della Centrale del Latte d’Italia ha nominato in qualità di vicepresidente Giuseppe Mastrolia, 31 anni e in qualità di Amministratore Delegato Edoardo Pozzoli, 38 anni già direttore Generale della Centrale del Latte d’Italia. Una decisione che arriva a poche settimane dalla conclusione dell'operazione che ha portato la Newlat food all'acquisto della storica azienda con radici torinesi.

Il CdA ha deliberato per gli Amministratori Esecutivi i seguenti emolumenti lordi annui, comprensivi di quanto già stabilito dall’Assemblea ordinaria dei soci: Euro 60.000 al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Angelo Mastrolia, Euro 30.000 ai Consiglieri Esecutivi, Giuseppe Mastrolia ed Edoardo Pozzoli, precisando che gli Amministratori avranno accesso ai piani di incentivazione così come previsti nella Relazione sulla Politica di Remunerazione della Società; di confermare agli altri membri del CdA l’emolumento lordo annuo di Euro 12.000 così come deliberato dall’Assemblea ordinaria dei soci; di conferire al Presidente del CdA, con facoltà di sub-delega, tutti i poteri necessari per la formalizzazione delle suddette nomine e deleghe di poteri.