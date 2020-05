Dalla Reggia di Venaria la luce della cultura: "I magnifici 6" viaggiano in streaming

La Venaria Reale, il Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, il Teatro Regio Torino, la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, il Teatro Concordia - Fondazione Via Maestra - Venaria Reale sono chiusi al pubblico, ma continuano la loro programmazione di eventi ed iniziative per un pubblico che sempre più numeroso segue le diverse attività proposte in streaming, in attesa della loro riapertura.