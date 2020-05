Coronavirus, test del tampone in auto in piazza del Mercato a Moncalieri

Arriva anche a Moncalieri, dopo aver fatto capolino a Nichelino e Carmagnola, il punto Asl per effettuare i tamponi direttamente in auto.

Tra questa mattina e il pomeriggio di oggi, mercoledì 6 maggio, un centinaio di pazienti positivi al covid o in quarantena, che da giorni non presentano più i sintomi del virus, vengono testati in piazza del Mercato. Le persone vengono controllate direttamente sul sedile della loro vettura dagli operatori dell’azienda sanitaria, scoprendo così se il coronavirus è ormai un brutto ricordo da mettere alle spalle.

Questo è il primo di altri cinque appuntamenti in cui l’Asl To5 coprirà uno spicchio conderevole di pazienti, che verranno tutti avvertiti preventivamente. Chi non potrà recarsi con l’auto, sarà comunque raggiunto a domicilio.