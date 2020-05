Prostituta multata a Nichelino per inosservanza dei decreti anticoronavirus

Tempi duri per tutti, durante questa emergenza coronavirus. Anche per le lucciole. Una prostituta, infatti, è stata multata a Nichelino per non aver osservato i decreti anti covid.

Il fatto è successo in via Debouchè, dove la donna stava definendo con un cliente per una prestazione, quando il loro incontro è stato notato da una pattuglie delle forze dell'ordine che stavano pattugliando la zona. Il cliente è riuscito a fuggire in gran fretta, mentre la lucciola è stata avvicinata dagli agenti.

Dopo essere stata identificata, non ha saputo dare 'spiegazioni valide' sul perchè si trovasse in giro la notte. Il perché era chiarissimo, ma le direttive anche. Dura lex sed lex, dicevano i latini: così alla fine la prostituta è stata multata.