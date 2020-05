Testo unico forestale, Uncem: "Diamo un senso a 11 milioni di ettari di boschi",

Uncem ritiene molto importante che la Ministra Teresa Bellanova abbia firmato nelle scorse ore due decreti attuativi del Testo unico delle foreste e delle filiere forestali.

Si tratta del Decreto che disciplina i criteri minimi per la formazione professionale degli operatori forestali e del Decreto che delinea i criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori e servizi nel settore forestale ed ambientale, previsti dall'art 10 del Testo unico delle foreste e delle filiere forestali. "Uncem lavora con la Direzione foreste del Mipaaf per la piena attuazione tel testo unico forestale - spiega Marco Bussone, Presidente Uncem - e ringrazio la Ministra Bellanova, insieme con il Direttore generale Alessandra Stefani".

"La concertazione, i tavoli nazionali al Ministero, generano importanti risultati. È importante per dare un senso a 11 milioni di ettari di bosco, anche grazie alla Strategia forestale oggi in consultazione".