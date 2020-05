Santena lancia il concorso: "Dal Covid-19 ai vostri sguardi"

“Dal Covid-19 ai vostri sguardi”. E' il titolo del concorso fotografico organizzato dalla biblioteca civica “Enzo Marioni” di Santena in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Il concorso, la cui partecipazione è gratuita, è riservata ai fotografi non professionisti che verranno suddivisi in tre categorie: Under, fino ai 10 anni di età, Junior, dagli 11 ai 18 anni, e Senior, dai 18 anni in su.



L'iniziativa riguarda il concepimento di scatti fotografici che possono essere realizzati con il cellulare o la macchina fotografica, a colori o in bianco e nero, che riguardano la nuova quotidianità e come sono cambiate le abitudini durante il periodo dell'emergenza Covid-19. Dal semplice paesaggio agli orti di proprietà, dalle strade vuote alle piante fiorite e ai fiori sbocciati dei giardini, dalle ricette create in cucina ai lavoretti e ai disegni realizzati dai bambini e dai ragazzi. Per partecipare al concorso sarà necessario inviare la fotografia entro e non oltre la mezzanotte del prossimo 30 maggio all'indirizzo e-mail bibliotecasantena@gmail.com indicando chiaramente nell'oggetto la dicitura “Contest dal Covid-19 ai vostri sguardi”. Nel messaggio di posta elettronica andranno indicati anche il nome, il cognome e l'età del partecipante ed una breve didascalia descrittiva dello scatto. Dal 1° giugno, le foto saranno quindi pubblicate sulla pagina Facebook della biblioteca di Santena, nell'album dedicato al contest ““Dal Covid-19 ai vostri sguardi”.



Al concorso saranno ammesse solo fotografie in formato digitale e dovranno essere inedite. Non dovranno essere cioè già state utilizzate per pubblicazioni o presentazioni, non dovranno aver partecipato ad altri concorsi e dovranno essere prive di vincoli di copyright. In caso di partecipazione di minorenni, il consenso dovrà essere prestato da un genitore. Ciascun partecipante, inoltre, potrà inviare un massimo di due scatti e potrà essere premiato soltanto per una delle fotografie inviate. Le foto potranno essere votate dal 2 al 9 giugno e vinceranno quelle che avranno ricevuto il maggior numero di like. Saranno premiate le prime cinque classificate di ciascuna delle tre categorie. Le foto vincitrici riceveranno un premio del valore di 20 euro oppure un buono del medesimo valore. Tutti gli iscritti al concorso riceveranno comunque un piccolo regalo. Il regolamento integrabile è comunque consultabile sul sito web del Comune di Santena, www.comune.santena.to.it, oppure sulla pagina Facebook della biblioteca cittadina, www.facebook.com/BiblioSantena/ . «Saranno le immagini dei partecipanti a raccontare la quotidianità dei santenesi durante il periodo di emergenza causato dal Covid-19 – spiega Alessia Nobile consigliera del Comune di Santena, delegata al progetto – Questi scatti diventeranno il ricordo e la memoria di una situazione che ci accomuna tutti».